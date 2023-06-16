Защитник «Зандхаузена» Жиров перейдет в «Балтику»

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров перейдет в «Балтику», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 32-летний футболист подпишет контракт с калининградским клубом по схеме «1+1». Ожидается, что защитник присоединится к команде 20 июня.

В прошедшем сезоне Жиров провел за «Зандхаузен» 36 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Балтика» по итогам сезона-2022/23 заняла второе место в первой лиге, набрав 67 очков, и вышла в РПЛ.