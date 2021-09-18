«Ахмат» — «Краснодар»: все голы матча
Все голы матча восьмого тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» (0:2).
На 41-й минуте Реми Кабелла вывел гостей вперед.
Сперцян разобрался с защитниками, как с манекенами и скатил Кабелле. Тот пульнул точно под дальнюю штангу ? pic.twitter.com/1TZeNcPTgd— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
Второй мяч на 44-й минуте забил Владимир Ильин.
Ильин отклеился от защитника и сыграл в касание после прострела ? pic.twitter.com/YjFHB9R35X— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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