Губернатор поддерживает кандидатуру Горлова на пост тренера «НН», спонсор — за более опытного специалиста

Стали известны вероятные кандидаты на должность главного тренера «Нижнего Новгорода», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в ноябре клуб вел переговоры по Владиславу Радимову, который работает в системе «Зенита». После всех собеседований основным кандидатом был выбран главный тренер «Енисея» Артем Горлов.

Отмечается, что за назначение 35-летнего Горлова выступает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако главный спонсор нижегородского клуба не поддерживает эту идею, считая, что команде нужен более опытный специалист.

В ноябре главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов решил покинуть свой пост и перешел на работу в «Локомотив».