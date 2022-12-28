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Сегодня, 16:25

Агент Ивана опроверг информацию о возможном уходе голкипера из «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вратарь «Зенита» Иван.
Фото Global Look Press

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского вратаря «Зенита» Ивана в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболист может покинуть клуб.

«Иван может покинуть «Зенит»? Это неправда. Ничего не решено», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее стало известно, что бразилец вернется на родину. Его соотечественник Густаво Мантуан останется в команде до конца этого сезона. Он также летом был арендован. У «Зенита» есть опция выкупа 21-летнего хавбека.

Иван перешел в «Зенит» 19 июля 2022 года. На его счету 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.

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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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