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Губернатор Пермского края рассказал о планах по возрождению «Амкара»

13:33
Болельщики «Амкара». Фото Instagram
Болельщики «Амкара». Фото Instagram
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о намерении властей региона аккумулировать средства для помощи «Амкару» в получении лицензии для участия в Олимп-ПФЛ.

«Стадион «Звезда», где традиционно играл «Амкар», а сейчас играют «Звезда» и «Звезда -2005» подходит для всех соревнований. И манеж «Пермь великая» находится в хорошем состоянии. Тем не менее мы думаем о строительстве нового стадиона в Перми, ведем переговоры по государственно-частному партнерству. Команда «Амкар» возрождается. Был приобретен бренд «Амкара», который мы передали молодежной команде. Ведется подготовка к получению лицензию. Ищем спонсоров. Есть определенные успехи», — приводит «Комсомольская правда-Пермь» слова Махонина.

«Амкар» выступал в российской премьер-лиге с 2004 по 2018 год. После сезона-2017/18 клуб был признан банкротом и расформирован.

Дополнительная информация:

https://www.perm.kp.ru/online/news/4177947/

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