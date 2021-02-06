Получал ли Это'О в «Анжи» 20 миллионов евро в год? Как клуб из Дагестана приобрел топ-форварда и как он себя вел в команде

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер к 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым подготовил большой материал, восстанавливающий картину тех событий. Одним из самых ярких событий стало приобретение в «Интере» 30-летнего форварда Самюэля Это'O, который стал капитаном «Анжи» и забил 36 голов в 73 матчах. Собеседники Рабинера рассказали, как приобретали камерунца и какую роль он играл в коллективе.

Герман Ткаченко:

— По Самюэлю я две недели в Милане сидел. А первая встреча была в Париже. Беня (камерунский защитник «Анжи» Бенуа Ангбва, соотечественник Это'О, — Прим. И.Р.) сказал Гаджиеву и мне, что поделился с Это'О впечатлениями от того, что происходит в клубе. Ему показалось, что Сэм заинтересовался.

Обсудили тему с Керимовым. Сулейман говорит: «Ну давай». Я: «Пока это не наш уровень». — «Переговори». Узнали, что в такой-то день он будет в Париже, куда тянет всех франкофонов. Первая встреча у нас была в отеле «Георг V».

— Его реакция?

— Ну, он же согласился на встречу...

— Он реально 20 миллионов в год получал?

— Нет.

— А сколько?

— 11 получал в «Интере». Сколько было в «Анжи» — не скажу. А скажу то, что мы никогда не делили игроков на иностранцев и россиян, и в «Анжи» к Шамилю Лахиялову, как нам казалось, лидеру дагестанцев, проявлялось не меньше уважения, чем к Это'О. На каком-то этапе, потому что Лахиялов, в отличие от Это'О, проявил себя не вожаком стаи, а волком-одиночкой. Отсюда и все его проблемы, в которых он совершенно напрасно винил Гуса и меня. Скажу так: его увольнение инициировали не недагестанцы.

У Гаджи Гаджиева, успевшего поработать с ним всего месяц, сложились с Это'О очень теплые отношения. Тренер, невзирая на разницу в возрасте, даже называет их «дружескими», и многие этот факт подтверждают.

Гаджиев:

— Наверное, так получилось с первого раза, когда Самюэль только приехал, и я решил поговорить с обоими нашими звездами вместе — Это'О и Роберто Карлосом. Сели втроем. Сказал им: «Вы — элитные игроки мирового уровня, оба выигрывали Лигу чемпионов. От того, как вы будете контачить друг с другом, в нашей команде зависит очень многое». Имелось в виду не то, чтобы они ходили в обнимку, а чтобы сообща служили футболу.

Они согласились, и я спросил Это'О, как он оценивает увиденное в команде. Он среагировал очень корректно и правильно. Сказал: «Роберто старше меня, пусть он сперва скажет». Пришлось объяснить, что Роберто здесь уже давно, мы с ним уже о многом успели переговорить, а Сэм только прилетел в команду. Поэтому первый вопрос — к нему. После чего он только и высказался.

Здесь стало понятно, что несмотря на то, что он амбициозен и знает себе цену, но в случае, когда человек корректен, Это'О тут же становится его помощником. Он сделал много правильных шагов и в команде, и в том, что, например, купил квартиру нашему администратору Мартини.

Ткаченко подтверждает, что отношения между Это'О и Гаджиевым сложились великолепно:

— Да, Сэм любил Профессора, хорошо к нему относился. До сих пор общаются? Не удивлен.

Один из ассистентов Гаджиева Андрей Гордеев добавляет:

— Это'О отмечал, что тренировки в «Анжи» мало чем отличаются от европейских топ-клубов.

Пару лет назад во время Кубка «Матч-Премьер» гендиректор «Анжи» образца 2011 года Герман Чистяков виделся с Это'О в Катаре.

— И он, и все остальные вспоминают тот «Анжи» с бесконечной теплотой. И это не про деньги, как многие сразу бы перевернули: мол, такие бабки получали, что бы им не вспоминать? Нет, деньги они везде получали неплохие, сопоставимые. А вот оказаться в ситуации, когда ты играешь за не очень-то, мягко говоря, известный клуб и регион, в самолете проводишь вдвое больше времени, чем остальные команды, и тем не менее получаешь удовольствие и от коллектива, и от самых разных находок — такое бывает редко.

Наши самые большие звезды — это высочайший профессионализм. Главное — все решать с ними напрямую, не юлить. Самюэль, например, обязательно участвовал в распределении премий, высказывал мнение — кому что-то добавить или у кого, наоборот, удержать. И это были абсолютно уместные и четкие комментарии.

(Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть суперэксклюзива об «Анжи»