Губернатор Нижегородской области объявил о назначении Кержакова главным тренером клуба РПЛ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о назначении Александра Кержакова главным тренером команды «Нижний Новгород».

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород — вперед!» — написал у себя в Instagram Никитин.

Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.