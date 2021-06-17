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Губернатор Нижегородской области объявил о назначении Кержакова главным тренером клуба РПЛ

13:35
Глеб Никитин (справа) и Александр Кержаков. Фото Instagram
Глеб Никитин (справа) и Александр Кержаков. Фото Instagram
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о назначении Александра Кержакова главным тренером команды «Нижний Новгород».

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород — вперед!» — написал у себя в Instagram Никитин.

Публикация от Глеб Никитин (@gsnikitin)

Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы