Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Мы доверяем Кержакову! С сегодняшнего дня он начнет работу»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера в команде.

«Сегодня назначили нового главного тренера. Мы доверяем этому специалисту. С сегодняшнего дня он начинает работать с командой. Вместе со спортивным директором будет заниматься селекционной работой на будущий сезон. До подписания контракта Кержаков не взаимодействовал со структурой клуба. Сегодня начнет полноценную работу. Чем руководствовались при выборе тренера? Без комментариев. Кержаков пока не видел команду, но сегодня с ней познакомится», — сказал Измайлов «СЭ».

Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.