Губернатор Московской области сказал, что ему не было грустно из-за расформирования ФК «Химки»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о приостановке деятельности «Химок»

— Вам не было грустно, что история «Химок» закончилась?

— Нет, не было. Я волновался только из-за того, чтобы все финансовые обязательства перед игроками команды были погашены. Вот это эмоциональное переживание было. А так... Уверен, ребята найдут себя.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.