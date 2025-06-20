Губернатор Краснодарского края: «Галицкий уже легенда! Чемпионство «Краснодара» Только его заслуга»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил роль владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в чемпионстве команды в РПЛ.

— Как можно одним словом охарактеризовать Сергея Галицкого после успеха всей жизни, которого он добился?

— Он уже легенда! Что тут еще сказать? Впервые в истории края, Кубани, команда добивается такого результата. А значит человек, который его достиг, стал легендой.

— Насколько велика его заслуга?

— Его только и заслуга, — сказал Кондратьев.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на одно очко опередили «Зенит», ставший вторым в турнирной таблице.