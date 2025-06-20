Митрофанов о задержании совладельца «Торпедо»: «РФС выступает за соблюдение правил честной игры»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал задержание совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

19 июня стало известно, что против Соболева и директора клуба Валерия Скородумова завели уголовное дело. Их подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу своей команды.

— РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие.

Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола.

Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК, — сказал Митрофанов «СЭ».

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.