Нагорных высказался по поводу слухов, что клуб может заменить Леонченко на посту генерального директора

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу слухов в СМИ, что клуб может заменить Владимира Леонченко на посту генерального директора.

«Никаких изменений анонсировать не буду. На сегодняшний день у нас есть генеральный директор — Леонченко», — приводит слова Нагорных Sport24.

Леонченко работает генеральным директором железнодорожников с декабря 2020 года. В этой должности он сменил Василия Кикнадзе.