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Сегодня, 17:30

Бывший нападающий «Урала» Максименко рассказал о сорвавшемся переходе в чешский «Яблонец»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Урала» Артем Максименко рассказал «СЭ», почему в 2021 году не перешел сначала в чешский клуб «Яблонец», а потом в словенский «Целе».

— У меня было предложение из «Целе» в конце 2021 года, — сказал Максименко «СЭ». — Но я перешел в «Балтику», принял решение после общения с Сергеем Игнашевичем. Плюс перед началом сезона-2021/22, когда играл за «Урал», поступило предложение от чешского клуба «Яблонец».

— Почему не получилось туда перейти?

— Не получилось документально заявить меня за команду. Это самая обидная история в карьере, связанная с европейским клубом. «Яблонец» участвовал в еврокубках, и клуб брал легионеров только в том случае, если они примут участие в международных матчах. Но меня не удалось заявить на групповую стадию Лиги конференций, поэтому переход не состоялся.

В июле 2023 года Максименко перешел в армянский «Урарту». 25-летний россиянин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

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ФК Урал
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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15
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16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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