Судья-дебютант не наказал «Зенит» пенальти и не удалил Оздоева
22:25
На 70-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Зенит» (1:5) арбитр Антон Фролов, впервые судивший игру РПЛ, ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не удалил Магомеда Оздоева.
Зенитовец, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади задержал рукой Никиту Дроздова. Футболист «Тамбова» владел мячом, убегал один на один с вратарем — Оздоев лишил его явной возможности забить гол. Помочь судье было некому, так как видеоассистенты на встрече в Саранске не работали. (Александр Бобров)
Читайте также
Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной
11
Зачет
vs
25
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю