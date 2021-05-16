Судья-дебютант не наказал «Зенит» пенальти и не удалил Оздоева.

На 70-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Зенит» (1:5) арбитр Антон Фролов, впервые судивший игру РПЛ, ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не удалил Магомеда Оздоева.

Зенитовец, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади задержал рукой Никиту Дроздова. Футболист «Тамбова» владел мячом, убегал один на один с вратарем — Оздоев лишил его явной возможности забить гол. Помочь судье было некому, так как видеоассистенты на встрече в Саранске не работали. (Александр Бобров)