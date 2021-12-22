Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал «СЭ» трансфер 24-летнего нападающего из Ямайки Шамара Николсона.

«По поводу Николсона ничего не могу сказать, не видел этого футболиста ранее. Пришел новый тренер, он под свои задачи подбирает игроков. По всей линии нужно усиление даже ради конкуренции, чтобы усилить ее. Она на низком уровне в «Спартаке». И бывают желтые, красные карточки, удаления. Надо, чтобы скамейка не была такой короткой.

Если выпадает Соболев, то сразу проблемы начинаются. Это нормальное стечение обстоятельств, когда приходят новый тренер и сразу несколько футболистов. Мера поддержки? Можно и так это воспринимать, можно и по-другому", — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Шамар Николсон в этом сезоне в 18 матчах за «Шарлеруа» забил 13 голов.

Контракт 24-летнего ямайского форварда со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.