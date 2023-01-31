Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:39

Александр Гришин: «Гайч мало играл, его уход из клуба — не потеря для ЦСКА»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе нападающего армейцев Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.

«Гайч мало играл, его уход из клуба — не потеря для ЦСКА. У «армейцев» первый форвард —Чалов. Если с ним будет все нормально, и он будет играть по 90 минут, то нападающий в ЦСКА есть. Также в команде есть Заболотный. Отдали Яковлева в «НН», но матчей в РПЛ осталось не так много. Будем надеяться, что с Чаловым ничего не случится.

Гайч мало выходил на поле за ЦСКА, вместо него постоянно играли либо Чалов, либо Заболотный. И мы не можем сказать, какой уровень сейчас у Адольфо. Правильно ли Гайч сделал, что ушел из армейского клуба? Это вопрос уже не ко мне», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-gaich-malo-igral-ego-ukhod-iz-kluba-ne-poterya-dlya-cska-224121/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Адольфо Гайч
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут
Nour News: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке
В Узбекистане участники протестных акций в Нукусе получили до 16 лет тюрьмы
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА объявил об уходе защитника Дмитрия Каптиловича

Ледяхов считает, что бразильские легионеры на голову сильнее Бакаева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости