Александр Гришин: «Гайч мало играл, его уход из клуба — не потеря для ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе нападающего армейцев Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.

«Гайч мало играл, его уход из клуба — не потеря для ЦСКА. У «армейцев» первый форвард —Чалов. Если с ним будет все нормально, и он будет играть по 90 минут, то нападающий в ЦСКА есть. Также в команде есть Заболотный. Отдали Яковлева в «НН», но матчей в РПЛ осталось не так много. Будем надеяться, что с Чаловым ничего не случится.

Гайч мало выходил на поле за ЦСКА, вместо него постоянно играли либо Чалов, либо Заболотный. И мы не можем сказать, какой уровень сейчас у Адольфо. Правильно ли Гайч сделал, что ушел из армейского клуба? Это вопрос уже не ко мне», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.