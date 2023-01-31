ЦСКА объявил об уходе защитника Дмитрия Каптиловича

Защитник Дмитрий Каптилович покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, выпускник Академии армейцев продолжит карьеру в питерской «Звезде», выступающей во второй лиге.

19-летния защитник сыграл за основную команду ЦСКА 2 матча в Кубке России-2021/22, в которых отдал одну голевую передачу.