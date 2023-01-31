ЦСКА объявил об уходе защитника Дмитрия Каптиловича
Защитник Дмитрий Каптилович покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.
По данным источника, выпускник Академии армейцев продолжит карьеру в питерской «Звезде», выступающей во второй лиге.
19-летния защитник сыграл за основную команду ЦСКА 2 матча в Кубке России-2021/22, в которых отдал одну голевую передачу.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11317
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|4.03
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Спартак – Урал
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|4.03
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|4.03
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|5.03
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