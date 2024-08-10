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Гришин сравнил «Краснодар» с раненым зверем: «Им некуда отступать»

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Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«В кубковой игре были составы смешанные, в чемпионате будут основные. «Краснодар» сейчас как раненый зверь: им отступать некуда. Уже и пресса не очень хорошо пишет, поэтому они по-любому пойдут выигрывать. ЦСКА все-таки будет играть на контратаках. Это сильная сторона Николича. Кто быстрее гол забьет, тот и получит преимущество.

Хотелось бы, чтобы была голевая игра. Думаю, увидим хороший футбол. Фаворита в этом матче нет: команды только разогнались, по большому счету непонятно, кто на что способен. За «Краснодар» играет преимущество, это его поле. За ЦСКА играет хорошая оборона, мало пропускают они сейчас», — сказал Гришин «СЭ».

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в субботу, 10 августа. Игра пройдет в Краснодаре, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

После 3-х туров армейцы с 7 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. Краснодарцы нходятся на 12-м месте с 3 баллами, не одержав ни одной победы.

Александр Абустин

РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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