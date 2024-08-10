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Сегодня, 14:50

Мамаев рассказал, что у него в планах нет получения тренерской лицензии

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном получении тренерской лицензии.

«Пока мне импонируют только руководящие должности. На тренера надо именно учиться, а навыки организатора у меня уже есть. В планах нет получения тренерской лицензии. Будете ждать меня в одном из клубов РПЛ в роли генерального менеджера? Если бы ваши слова сбылись, было бы хорошо. Что будет дальше, я не знаю. Пока я просто хочу выполнять свою работу, никуда не тороплюсь. Наш проект рассчитан на долгие годы», — приводит Metaratings.ru слова Мамаева.

Мамаев объявил о завершении профессиональной карьеры в феврале 2023 года. Он выступал за такие команды, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки».

Источник: Metaratings.ru.
Павел Мамаев
Футбол
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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