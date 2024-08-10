«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): Самошников забил на 10-й минуте

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«Локомотив» открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

На 10-й минуте гол забил защитник железнодорожников Илья Самошников, пробив с левой ноги в ближний нижний угол ворот соперника.

Встреча команд проходит на «РЖД Арене» в Москве.