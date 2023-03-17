Гаврилов считает, что «Спартак» должен обыграть «Оренбург»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы красно-белых в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Думаю, что «Спартак» обязательно должен выиграть. «Спартак» много пропускает из-за ошибок в обороне. Ему просто надо забивать на гол больше», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в субботу, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

Команда Гильермо Абаскаля с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» — восьмой с 28 баллами.