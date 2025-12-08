Гришин: «Есть вопросы по второй желтой Мойзесу. Не увидел акцентированного удара локтем»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил судейство матча с «Краснодаром» (2:3) в 18-м туре РПЛ.

— Сегодняшняя встреча рассматривалась как дуэль Кордобы и Мойзеса с учетом удаления колумбийца в игре первого круга.

— Ну что ж. Если в первом круге победил Мойзес, то теперь пришла «ответка». Оба получили в итоге по красной. 1:1 (смеется).

— А Мойзес наиграл на две желтые?

— Мойзес — игрок высокого уровня. Не раз говорил, что он лучший защитник в нашем чемпионате. Но так бывает... Хотя по второй желтой есть вопросы. Бразилец акцентированно локтем соперника не бил. Я бы за такие фолы «горчичник» не показывал. На мой взгляд, Мойзес положил руку на плечо Батчи, дальше случился этот контакт... Но акцентированного удара все-таки не было! Просто прыгнул и попал локтем в лицо.

— Матеус Алвес, хоть и забил сегодня, разницу все-таки не делает? На первых порах бразилец произвел сильное впечатление.

— Знаете, у нас журналисты любят называть звездой человека после одной-двух игр. А потом люди пропадают, их не видно. Нужно давать оценку футболисту по итогам целого сезона. Вот Кисляк и Глебов уже показали свой уровень. А когда после одного успешного матча начинают выступать агенты, рассказывать про какие-то варианты... Ну давайте будем откровенны по поводу Алвеса.

— Не тянет?

— Он является игроком основы во многом потому, что в запасе у ЦСКА никого нет. Если вы заметили, одну замену Челестини всегда можно угадать. Либо Алвес, либо Вильягра. Теперь еще один вариант появился. Попович вместо Мусаева. А так на протяжении 12 туров стартовый состав красно-синих можно было назвать с закрытыми глазами, — сказал Гришин «СЭ».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.