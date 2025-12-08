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Судейство

Гришин: «Есть вопросы по второй желтой Мойзесу. Не увидел акцентированного удара локтем»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил судейство матча с «Краснодаром» (2:3) в 18-м туре РПЛ.

— Сегодняшняя встреча рассматривалась как дуэль Кордобы и Мойзеса с учетом удаления колумбийца в игре первого круга.

— Ну что ж. Если в первом круге победил Мойзес, то теперь пришла «ответка». Оба получили в итоге по красной. 1:1 (смеется).

— А Мойзес наиграл на две желтые?

— Мойзес — игрок высокого уровня. Не раз говорил, что он лучший защитник в нашем чемпионате. Но так бывает... Хотя по второй желтой есть вопросы. Бразилец акцентированно локтем соперника не бил. Я бы за такие фолы «горчичник» не показывал. На мой взгляд, Мойзес положил руку на плечо Батчи, дальше случился этот контакт... Но акцентированного удара все-таки не было! Просто прыгнул и попал локтем в лицо.

— Матеус Алвес, хоть и забил сегодня, разницу все-таки не делает? На первых порах бразилец произвел сильное впечатление.

— Знаете, у нас журналисты любят называть звездой человека после одной-двух игр. А потом люди пропадают, их не видно. Нужно давать оценку футболисту по итогам целого сезона. Вот Кисляк и Глебов уже показали свой уровень. А когда после одного успешного матча начинают выступать агенты, рассказывать про какие-то варианты... Ну давайте будем откровенны по поводу Алвеса.

— Не тянет?

— Он является игроком основы во многом потому, что в запасе у ЦСКА никого нет. Если вы заметили, одну замену Челестини всегда можно угадать. Либо Алвес, либо Вильягра. Теперь еще один вариант появился. Попович вместо Мусаева. А так на протяжении 12 туров стартовый состав красно-синих можно было назвать с закрытыми глазами, — сказал Гришин «СЭ».

Александр Гришин&nbsp;&mdash; о&nbsp;поражении ЦСКА от &laquo;Краснодара&raquo;.«Краснодар» — фаворит золотой гонки. У «Зенита» нет Кордобы, а у ЦСКА забивают защитники». Мнение Гришина

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.

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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Мойзес Барбоза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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