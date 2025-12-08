Семин назвал Кордобу сильнейшим игроком РПЛ: «С ним никто ничего не может сделать»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба — сильнейший игрок в РПЛ сейчас. Это футболист, который выдерживает колоссальное давление на него. Может быть, моментами он и бывает невыдержанным, но сохраняет свой высочайший уровень. Такие футболисты необходимы в РПЛ. С ним никто ничего не может сделать», — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 24 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.