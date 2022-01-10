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Гришин — о возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА: «Алексею нужен был опытный помощник»

Гришин высказался о возможном возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА
12:49
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб московской команды.

«Если Алексей считает, что Василий сможет ему помочь, то все логично, — приводит слова Гришина «Чемпионат». — Они оба молодые тренеры. Скорее Алексею нужен был опытный помощник. Всем известно, что Василий обиделся, когда пришел Олич. Он пошел за Гончаренко получать тренерскую практику, а теперь вернулся в родной клуб. Это читалось. Он должен был вернуться».

В апреле 2021 года Березуцкий вместе с Виктором Гончаренко перебрался из ЦСКА в «Краснодар». 5 января Гончаренко был отправлен в отставку из краснодарского клуба.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4571323-grishin-o-vozvraschenii-v-berezuckogo-v-cska-alekseyu-skoree-nuzhen-byl-opytnyj-pomoschnik.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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