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Агент рассказал, когда Зайнутдинов вернется в Россию из Казахстана

13:17
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Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, рассказал о возвращении футболиста из Казахстана в Россию.

«У Бактиера все нормально. Он уже сегодня прилетит в Россию, так что успеет прибыть в расположение клуба», — сказал Новиков «СЭ».

Напомним, в Казахстане проходили массовые беспорядки, из-за чего в стране возникли проблемы с авиасообщением.

В 19-м туре Тинькофф РПЛ армейцы сыграют против «Спартака» 26 февраля. Зайнутдинов в нынешнем чемпионате провел в составе красно-синих 14 матчей и забил 2 мяча.

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Сергей Федоров все материалы автора

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