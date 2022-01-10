Агент рассказал, когда Зайнутдинов вернется в Россию из Казахстана

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, рассказал о возвращении футболиста из Казахстана в Россию.

«У Бактиера все нормально. Он уже сегодня прилетит в Россию, так что успеет прибыть в расположение клуба», — сказал Новиков «СЭ».

Напомним, в Казахстане проходили массовые беспорядки, из-за чего в стране возникли проблемы с авиасообщением.

В 19-м туре Тинькофф РПЛ армейцы сыграют против «Спартака» 26 февраля. Зайнутдинов в нынешнем чемпионате провел в составе красно-синих 14 матчей и забил 2 мяча.