Григорий Морозов: "У "Динамо" впереди важные игры. Будем исправлять турнирную ситуацию"

Защитник "Динамо" Григорий Морозов в интервью клубной пресс-службе после матча 20-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:1) отметил, что москвичи будут исправлять турнирную ситуацию в следующих играх, сообщает Youtube-канал бело-голубых.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

– На первых же минутах второго тайма мы пропустили контратаку, хотя договаривались не допускать их. Мы большими силами ушли вперед и сзади плохо друг друга подстраховали, а соперник воспользовался свободными зонами. В принципе, они хорошо забили.

Разговор на повышенных тонах в раздевалке? Эмоции должны присутствовать, тем более много сил отдали. Шунин на правах капитана спросил с команды, и я думаю, это правильно. Никакого уныния мы не допустим. Впереди важные игры. Будем исправлять турнирную ситуацию, – сказал Морозов в интервью "Динамо ТВ".

Следующий матч "Динамо" проведет 30 марта против "Локомотива".

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