Григорий Иванов: «В РФС мне говорили, что Матюнин больше не будет судить «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» арбитра Алексея Матюнина. Ранее Иванов несколько раз просил РФС, чтобы этот рефери не обслуживал встречи с участием екатеринбуржцев.

— Ну что я могу сказать. Мне люди из судейского комитета РФС говорили, что Матюнин «Урал» больше судить не будет, — заявил Иванов. — Ну вот видите — назначили. Я же не просто так возмущался. Ну есть арбитры, которые не могут судить определенные команды. Так бывает. Матюнин тогда не заметил офсайд у Дзюбы, зато против «Рубина» зафиксировал у нас положение «вне игры»... В общем, часто ошибался. Может быть, это тоже на него давило, нервничал. Ну не получается у него с нами. Поэтому мы и просили, чтобы он наши игры не обслуживал.

— Почему же его назначили?

— Не знаю. Может быть, это связано с тем, что сейчас меняется руководство в департаменте судейства РФС. Ну что поделать. Надеюсь, все будет нормально. Матюнин же прекрасно понимает, что матч принципиальный, к нему будет приковано особое внимание. Дай бог, чтобы он нормально настроился на работу и все прошло гладко, без ошибок.

— Как вы оцениваете перемены в руководстве нашим судейством?

— Сложно сказать. Каких-то явных судейских ошибок в наших матчах в этом сезоне не было. Молодые арбитры будут ошибаться, это нормально, опыта не хватает еще. Самое главное, чтобы не было предвзятости.

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.