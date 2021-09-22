Сергей Пиняев: «Если у Захаряна получится уехать в Европу, нужно это делать»
19:07
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Барселону».
«Если у Захаряна получится уехать в Европу, нужно это делать. Он показывает качественный футбол. Надеюсь, он обойдется без травм и все получится», — сказал Пиняев «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Барса» проявляет интерес к Захаряну.
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