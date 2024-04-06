Игрок «Урала» Эмерсон: «Если под тренером зашатается стул, под футболистами тоже — мы в одной лодке»

Защитник «Урала» Эмерсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию внутри клуба.

После возобновления РПЛ команда Виктора Гончаренко набрала 1 очко в 4 турах. Екатеринбуржцы проиграли «Ахмату» (0:1), «Зениту» (1:4) и «Крыльям Советов» (1:2), а также сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

«Что с «Уралом» во второй части сезона? К сожалению, проиграли две стартовые игры. Сейчас стараемся набрать обороты и брать ничьи, чтобы получить положительный результат. Нужно выбраться из круга поражений. По нам видно, что вся команда сплоченная. Если под кем-то из тренеров зашатается стул, то под футболистами тоже. Мы в одной лодке. Мы друг за друга и работаем друг на друга», — сказал Эмерсон «СЭ».

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах.

14 апреля клуб из Екатеринбурга сыграет дома против «Динамо».