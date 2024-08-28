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Гранат назвал уход Шунина из «Динамо» главным трансферным разочарованием сезона

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Бывший футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался об уходе из московской команды по истечении контракта голкипера и капитана Антона Шунина.

«Пока главное трансферное разочарование сезона — это уход Шунина из «Динамо». У нас в чемпионате есть были истории преданности — это истории Акинфеева и Шунина. Конечно, обидно, что Антон не остался в команде. Я не уверен, что Шунин был бы слабее Лунева, Лещука и остальных голкиперов», — заявил Гранат Metaratings.ru.

После шести туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 12 очками делит третье место с «Краснодаром», уступая «Зениту» два балла, а лидирующему «Локомотиву» — три. В следующем туре команда Марцела Лички на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 1 сентября и начнется в 15:00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Антон Шунин
Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 - : -
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