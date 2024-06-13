Гойкович жалеет, что не смог сыграть за «Оренбург» сотый матч

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что разочарован тем, что не смог сыграть свой 100-й матч за клуб.

— Осталась обида на «Оренбург»?

— Да, обидно. Но самое обидное — у меня осталось 99 игр за «Оренбург» Жалко, что не провел 100-й матч. Но ничего, у меня всегда были хорошие отношения со всеми в клубе. Человеку всегда будет обидно, когда ты условно работаешь в компании, а тебя потом просто убирают, будто тебя тут никогда и не было. Но это футбол, а футбол не терпит никаких эмоций. Я понимаю и принимаю их решение, — цитирует Гойковича «РБ Спорт».