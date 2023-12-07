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Гойкович уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович оценил текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата России.

«В прошлом сезоне дела у нас шли чуть лучше. И у меня лично, и у команды в этом сезоне амбиции были выше, чем место, которое мы сейчас занимаем. Конечно, мы не можем быть довольны собой и местом в турнирной таблице. Мы можем и должны быть лучше. Просто не получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также игрок ответил на вопрос, есть ли у него уверенность в том, что команда не вылетит из РПЛ.

«Конечно. Все работают, чтобы мы не вылетели. Уверенность есть. У нас есть те же игроки, что в прошлом сезоне заняли седьмое место. Просто так получилось», — добавил он.

После 17 туров «Оренбург» с 14 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря команда на выезде сыграет против «Сочи». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

В этом сезоне 28-летний Гойкович провел 14 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Оренбург» с 2020 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-uveren-chto-orenburg-ne-vy-letit/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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