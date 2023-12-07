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Сегодня, 18:52

Мостовой — о матче «Спартака» и «Крыльев Советов»: «Если снег не пойдет, ничего страшного не будет»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, чего следует ждать от матча 18-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Уже два дня снег не идет. Если не пойдет, ничего страшного не будет, хотя температура не совсем комфортная. Но, думаю, в день матча будут принимать какие-то решения. Если снега не будет, думаю, будут играть. Кому это будет больше на руку, только игра покажет. Мы видели пример «Локомотива», который забил три «Зениту». Видели игру ЦСКА, который в принципе нормально играл и выиграл у «Ростова». Всегда кто-то будет доволен, кто-то нет. Чаще всего, тот, кто выигрывает, ничего не говорит, а тот, кто проиграл, всегда жалуется. Если снега не будет, поле у «Спартаке» неплохое, поэтому ничего страшного не произойдет, а там уже кто как приспособится, будет зависеть от футболистов», — цитирует Metaratings.ru слова Мостового.

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-matche-spartak-krylya-esli-sneg-ne-poidet-nichego-strashnogo-ne-budet-312923/
Александр Мостовой
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
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 - : -
10.12 19:45
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 - : -
10.12 19:45
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 8
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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