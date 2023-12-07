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Сегодня, 18:25

Стипиди отреагировал на дисквалификацию Абаскаля за стычку с Беришей

Алина Савинова
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Российский функционер Павел Стипиди поделился мыслями после новости о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на два матча.

«На данный момент у нас КДК решает, кого дисквалифицировать и насколько из принципа, в какой команде есть нарушитель. Если он в «Зените» или «Спартаке», то это будет занижено, если «Урал», «Балтика» или «Факел» с «Краснодаром», то наказание будет завышено. Как случилось, что Кордобу на четыре матча дисквалифицировали. Да, совершил глупость и ошибку футболист, обескровил сейчас команду, думаю, его и клуб накажет. Непонятно вообще, для чего это было сделано. Вот, появляется главный тренер «Локомотива», который с ног до головы обматерил бригаду и ему дали две игры! Неужели все вокруг дураки и не видят, что «Краснодар» обескровили, чтобы команда не обыграла «Оренбург». Для меня это достаточно ясно», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

Абаскаль получил дисквалификацию на два матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2). Он толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который прибежал праздновать гол к трибуне у скамейки красно-белых.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11368235-stipidi-vyskazalsya-o-diskvalifikacii-abaskalya-za-stychku-s-berishej.html
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

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 5
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Пари Нижний Новгород

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