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Сегодня, 16:04

Гойкович считает, что «Оренбург» не должен закончить сезон ниже седьмого места

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о своих ожиданиях от сезона РПЛ.

— Футбол, который навязывает нам Ярошик, примерно похож на футбол при Личке, — цитирует Гойковича «РБ Спорт». — Они оба любят играть агрессивно и высоко.

— Какая задача стоит у команды на стартовавший сезон?

— Мы не должны закончить ниже седьмого места. Но я надеюсь, что у нас получится занять как можно более высокое место по итогам РПЛ. Этот сезон будет сложнее, многие команды хорошо усилились. Но и «Оренбург» будет сильнее, чем год назад, — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

В первом туре РПЛ «Оренбург» в гостях уступил «Спартаку» (2:3). Во втором туре команда Иржи Ярошика сыграет с «Рубином». Встреча пройдет в воскресенье, 30 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-v-e-tom-sezone-orenburg-budet-sil-nee-zadacha-zakonchit-ne-nizhe-sed-mogo-mesta/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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Рубин – Оренбург
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