Гойкович считает, что «Оренбург» не должен закончить сезон ниже седьмого места

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о своих ожиданиях от сезона РПЛ.

— Футбол, который навязывает нам Ярошик, примерно похож на футбол при Личке, — цитирует Гойковича «РБ Спорт». — Они оба любят играть агрессивно и высоко.

— Какая задача стоит у команды на стартовавший сезон?

— Мы не должны закончить ниже седьмого места. Но я надеюсь, что у нас получится занять как можно более высокое место по итогам РПЛ. Этот сезон будет сложнее, многие команды хорошо усилились. Но и «Оренбург» будет сильнее, чем год назад, — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

В первом туре РПЛ «Оренбург» в гостях уступил «Спартаку» (2:3). Во втором туре команда Иржи Ярошика сыграет с «Рубином». Встреча пройдет в воскресенье, 30 июля.