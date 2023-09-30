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Сегодня, 20:33

Гойкович назвал победу «Оренбурга» над «Зенитом» исторической

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1).

«Это историческая победа, мы никогда раньше не обыгрывали «Зенит. Но мы верили, что можем победить. Чемпионат России очень непонятный, любой может выиграть у любого. Мы победили «Локомотив», затем проиграли «Пари НН», а «Локо» увез три очка из Санкт-Петербурга. Я чувствовал перед игрой, что мы можем победить. Если «Локомотив» это сделал, то почему мы не можем? Но если ты хочешь выиграть у «Зенита», тебе нужно сделать большой шаг. Мы использовали свои моменты, они — нет. Это судьба, так, видимо, должно было случиться», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

После 10 матчей «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Оренбург» — 11-й (11 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-pered-igroj-chuvstvoval-chto-mozhem-oby-grat-zenit/
Футбол
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ФК Оренбург
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Александр Солдатенков

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