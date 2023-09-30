Полузащитник ЦСКА Мухин сделал подкат головой в матче против «Балтики»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин совершил эффектный подкат в матче против «Балтики» в 10-м туре РПЛ.

Во втором тайме 21-летний полузащитник потерял равновесие после стыка и в падении выбил мяч головой из ног соперника.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию встречи ЦСКА — «Балтика»