Гойкович: «Дзюба — самый сильный нападающий РПЛ. Жена сказала сыну: «Все, Артем «убил» папу»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что считает форварда «Локомотива» Артема Дзюбу самым сильным нападающим в чемпионате России.

«Самый сильный нападающий РПЛ. Я попытался сыграть в него корпусом, толкнуть, причем со всей силой, а он даже с места не сдвинулся! Максимум — на два сантиметра. Вся игра «Локомотива» идет через Дзюбу. Против него один на один очень сложно играть, очень сильный человек, спиной клево играет. Дзюба — самый сложный игрок в чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Также он рассказал о своем состоянии после недавней игры с «Локомотивом».

«Жена спрашивает: «Что с тобой случилось?» Я сказал: «Всей своей силой пытался оттолкнуть Дзюбу, а он даже не сдвинулся — на месте остался!» Артем меня ударил локтем в грудь, я зашел в раздевалку и чувствую, как болит грудная клетка. Думаю: «Все, конец сердцу!» Массажист подходит, и я ему говорю: «Сергеевич, тут очень болит». Жена говорит: «Как так произошло?» Я ей отвечаю: «Дзюба». Она говорит сыну: «Все, Дзюба «убил» папу», — добавил футболист.

В матче 23-го тура РПЛ, который прошел 16 апреля, «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1. 34-летний Дзюба выступает за железнодорожников с февраля 2023 года. На его счету 7 матчей в чемпионате страны, в которых он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.