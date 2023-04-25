Защитник «Оренбурга» Гойкович: «ФНЛ — лучшая лига мира! Жена, она спрашивала: «Когда ты дома будешь?»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился впечатлениями от выступления в первой лиге.

«Лучшая лига мира! И это правда, не шутка. ФНЛ — топ: 22 команды, 42 игры — в среду и воскресенье. Когда только перешел, не проходил сборы с командой и сразу провел пять матчей, из которых четыре — на выезде. Как итог, через 15 дней дернул заднюю мышцу. Жизнь в ФНЛ — игра и восстановление: сауна, массаж, сон. Сыграли в воскресенье на выезде, а в пятницу снова в Москву, немного поспим там, в субботу снова перелет в другой город. Я устал очень сильно! Когда ко мне приехала жена, она спрашивала: «Когда ты дома будешь?» — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

В прошлом сезоне «Оренбург» обыграл «Уфу» в стыковых матчах и получил право выступать в РПЛ. На данный момент оренбургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 24 тура.