Горшков заявил, что «Зениту» надо смотреть в сторону российских игроков

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков прокомментировал высказывания бразильского полузащитника Вендела, где игрок заявил, что пригласил бы в стан сине-бело-голубых 30 своих соотечественников.

«Не знаю, ему, наверное, удобнее с соотечественниками играть или скучает по родине. Я бы серьезно не относился к этим высказываниям. Они ничего не значат. Сказал и сказал, не надо раздувать из этого историю. Может ли он быть недоволен партнерами по команде? Нет, я бы не искал в этих словах такого подтекста. Ему просто было бы приятнее, если бы их было больше. Нужны ли «Зениту» еще бразильцы? Стратегия клуба всегда должна стремиться, чтобы было больше своих воспитанников в составе. Нужно смотреть в сторону российских игроков», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Вендел выступает за петербургскую команду с 2020 года. Всего 26-летний полузащитник провел 94 игры в составе сине-бело-голубых, в которых отметился 17 голами и 15 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» бразилец стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.