Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:44

Изидор о переходе в «Зенит»: «Это самый большой клуб России. Это пойдет на пользу моему развитию»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вильсон Изидор.
Фото ФК «Зенит»

Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор объяснил, почему решился перейти из «Локомотива» в клуб из Санкт-Петербурга.

— Я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Изидора. — Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу.

— Вы забили довольно много мячей за «Локомотив», выходя на поле со скамейки запасных. Можно ли назвать вас Джокером?

— Знаете, я здесь для того, чтобы помогать команде — это прежде всего. А голы... Это просто моя работа — забивать. Честно говоря, мне не нравится, когда меня называют Джокером, но если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
2
0
Читайте также
Стали известны призовые Джоковича и Медведева за US Open-2023
«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева
Женщина скончалась после употребления арбуза в Москве
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
В США рассказали о влиянии на ЕС вхождения новых территорий в РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
«Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже». Интервью Егора Титова
Корнеев: «Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана»
Изидор провел первую тренировку в «Зените»
Корнеев об Изидоре в «Зените»: «Понимаю «Локомотив». Но в атаке остался один Дзюба»
Корнеев: «Изидор добавит вариативности атаке «Зенита»
«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горшков заявил, что «Зениту» надо смотреть в сторону российских игроков

Каррера рассказал, что скучал по болельщикам «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости