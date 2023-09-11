Изидор о переходе в «Зенит»: «Это самый большой клуб России. Это пойдет на пользу моему развитию»

Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор объяснил, почему решился перейти из «Локомотива» в клуб из Санкт-Петербурга.

— Я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Изидора. — Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу.

— Вы забили довольно много мячей за «Локомотив», выходя на поле со скамейки запасных. Можно ли назвать вас Джокером?

— Знаете, я здесь для того, чтобы помогать команде — это прежде всего. А голы... Это просто моя работа — забивать. Честно говоря, мне не нравится, когда меня называют Джокером, но если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером.