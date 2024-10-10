Горшков — о квадроберах: «Своих детей воспитываю так, чтобы лет в десять от них о подобном не услышать»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков в интервью «СЭ» рассказал про свое отношение к квадробингу.

— В новостной повестке последних дней обсуждают квадробинг. Как относишься к этому спортивному увлечению?

— А это спорт? Для меня многие такие вещи поразительны. У меня другое совсем воспитание. И своим детям я пытаюсь дать воспитание соответствующее: поменьше телефонов, интернета; побольше книжек, сказок. Чтобы потом лет в десять не услышать ни о чем подобном от ребенка... Я даже не знаю, как правильно говорить это слово. Я другого воспитания человек.

Квадробинг — это неофициальный вид спорта, пришедший к нам из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.

Дарик Агаларов