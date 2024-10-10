Горшков не жалеет о трансфере в «Зенит»: «Сделал правильный выбор»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, не жалеет ли о переходе в петербургский клуб.

«Нет ни капли сожаления. С первого дня я понял, что сделал правильный выбор. Что касается игровых минут, надеюсь своей работой добиться того, чтобы их стало больше», — сказал Горшков «СЭ».

Футболист перешел в «Зенит» этим летом 2024 года. В этом сезоне защитник провел на поле 377 минут.

Дарик Агаларов