Горшков признался, что играть в «Зените» — его детская мечта

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я очень счастлив перейти в «Зенит», это моя детская мечта. Наверное, многие видели мою фотографию в зенитовской футболке. Я всегда ставил перед собой цель попасть сюда», — сказал футболист.

Горшков с 2020 года выступал за «Крылья Советов». В минувшем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.