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Латышонок: «Было сложно принять предложение «Зенита». В Калининграде провел 5 лет»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Голкипер Евгений Латышонок признался, что ему тяжело далось решение перейти в «Зенит».

«Мне сложно было принять решение о переходе в «Зенит», поскольку в Калининграде я провел пять лет. Были еще другие варианты, но в приоритете стоял «Зенит». Это лучший клуб страны, а мне хочется побеждать. Хочется играть в лучшей команде», — сказал Латышонок журналистам.

25-летний голкипер подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
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