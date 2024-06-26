Волков — о целях в «Зените»: «Постараюсь индивидуально прибавить во всех аспектах»
Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал, какие цели ставит перед собой в новом клубе.
«Пришел в «Зенит» с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры. Конечно, хочется завоевывать трофеи и становиться чемпионом», — сказал Волков на презентации.
21-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар», в которых сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
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|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
|0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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