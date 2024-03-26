Горшков: «Для «Зенита» пауза в РПЛ может быть не очень своевременной»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о длительной паузе в РПЛ.

«Пауза в РПЛ по-разному повлияет на команды. Непонятно, как сложится для «Зенита», который уверенно стартовал. Для них эта пауза может быть не очень своевременной. Для «Краснодара», который пытается бороться за первое место, может, и неплохо, что такая пауза есть, так как начали не очень. Мне кажется, команды должны вкатываться в чемпионат с каждой игрой. Хочется, чтобы больше играли, набирали форму, подогревали интерес к чемпионату. Только начали — и снова ждать», — приводит слова Горшкова Legalbet.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. На второй строчке «Краснодар» с 39 очками, замыкает тройку с 38 очками «Динамо».