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Сегодня, 10:10

Горшков: «Для «Зенита» пауза в РПЛ может быть не очень своевременной»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о длительной паузе в РПЛ.

«Пауза в РПЛ по-разному повлияет на команды. Непонятно, как сложится для «Зенита», который уверенно стартовал. Для них эта пауза может быть не очень своевременной. Для «Краснодара», который пытается бороться за первое место, может, и неплохо, что такая пауза есть, так как начали не очень. Мне кажется, команды должны вкатываться в чемпионат с каждой игрой. Хочется, чтобы больше играли, набирали форму, подогревали интерес к чемпионату. Только начали — и снова ждать», — приводит слова Горшкова Legalbet.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. На второй строчке «Краснодар» с 39 очками, замыкает тройку с 38 очками «Динамо».

Источник: https://legalbet.ru/news/gorshkov-dlya-zenita-pauza-v-rpl-mozhet-bit-ne-ochen/
Александр Горшков (футбол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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