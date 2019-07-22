Гонорары судей системы ВАР в России пока не утверждены

Главный менеджер проекта ВАР Леонид Калошин ответил на вопрос о гонорарах, которые будут получать работники системы ВАР в чемпионате России.

– Не могу пока огласить суммы. Этот вопрос находится в конечной стадии проработки. Как только он будет утвержден, я вам скажу. Эти суммы берутся не с потолка, сравнивается с тем, сколько люди получают в других странах. Не волнуйтесь, все арбитры как официальные лица матчей получат свой гонорар, – сказал Калошин на пресс-конференции.

Система ВАР впервые была использована в матче 2-го тура РПЛ между "Динамо" и "Рубином". (Александр Рогулев)

Калошин – о медленном внедрении ВАР в России: "Был сделан выбор в пользу качества"

Матчи с ВАР будут определяться во вторник, в один день с назначением судей

ВАР будет использоваться во всех матчах РПЛ после зимней паузы