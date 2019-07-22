Матчи с ВАР будут определяться во вторник, в один день с назначением судей

Главный менеджер проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин сообщил о выборе матчей с использованием ВАР.

– Думаю, это будет вторник, когда происходят назначения арбитров. У нас есть рекомендация: для начала проводить по одной игре. Вы же понимаете, что мы отправляем отчет об использовании в ИФАБ, консультируемся. Исключать того, что будет больше матчей, я не могу, но мы прислушиваемся к рекомендациям. Таким образом, матч 3-го тура, в котором будет использоваться ВАР, мы узнаем завтра, – сказал Калошин на пресс-конференции.

Система ВАР впервые была использована в матче 2-го тура РПЛ между "Динамо" и "Рубином". (Александр Рогулев)