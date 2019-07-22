Калошин – о медленном внедрении ВАР в России: "Был сделан выбор в пользу качества"

Главный менеджер проекта ВАР Леонид Калошин оценил дебют ВАР в чемпионате России.

– Почему так долго происходили переговоры по поводу подрядчика? Говорилось, что ВАР будет введен уже в первом туре…

– Есть вещи, которые находятся в процессе переговоров, они остаются внутри. Я открывать их не хотел бы. Окончательное решение: сам РФС взял на себя роль, по сути, генерального подрядчика внедрения системы. С моей точки зрения, если опираться на опыт других стран, это правильно. Почему так долго происходил выбор? Выбор был произведен в пользу качества. Вчера не было сбоев ни в одной из областей, относящихся к проекту ВАР. Далее будем набирать объем, – сказал Калошин на пресс-конференции.

Система ВАР впервые была использована в матче 2-го тура РПЛ между "Динамо" и "Рубином". Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял о задаче внедрить ВАР с первого тура чемпионата России. (Александр Рогулев)

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